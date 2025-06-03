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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مقتل 30 عسكريا في هجوم على ثكنة للجيش وسط مالي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف

قتل 30 عسكريا على الأقل في هجوم على ثكنة للجيش في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر أمنية، موضحا أن الهجوم استهدف ثكنة بولكيسي، وهي أحد المعسكرات الرئيسية للجيش في وسط البلاد.

وأضاف المصدر أن جنودا آخرين “فقدوا” منذ الهجوم، كما استولى المهاجمون على كل شيء أو أحرقوه.

في بيان له أكد الجيش المالي الهجوم على معسكر بولكيسي، وقال “ردت القوات المسلحة المالية بقوة على هذا الهجوم قبل أن تنسحب”.

وأضاف الجيش أن “الجنود قاتلوا، دفاعا عن الأمة المالية ضد الظلامية والوحشية”، حسب تعبيره.

وقال بيان للجيش إن معسكرا آخر تابعا له في تمبكتو شمال البلاد، تعرض لهجوم من قبل من وصفهم بـ”الارهابيين”، مؤكدا أنه تمكن من إحباط الهجوم وتحييد 13 مهاجما، دون تحديد ما إذا كان هناك ضحايا آخرون.

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موري نت
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