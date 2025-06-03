قتل 30 عسكريا على الأقل في هجوم على ثكنة للجيش في وسط مالي، وفق ما أفادت مصادر أمنية، موضحا أن الهجوم استهدف ثكنة بولكيسي، وهي أحد المعسكرات الرئيسية للجيش في وسط البلاد.

وأضاف المصدر أن جنودا آخرين “فقدوا” منذ الهجوم، كما استولى المهاجمون على كل شيء أو أحرقوه.

في بيان له أكد الجيش المالي الهجوم على معسكر بولكيسي، وقال “ردت القوات المسلحة المالية بقوة على هذا الهجوم قبل أن تنسحب”.

وأضاف الجيش أن “الجنود قاتلوا، دفاعا عن الأمة المالية ضد الظلامية والوحشية”، حسب تعبيره.