وصف حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني الوضع الأمني في البلاد بـ”الكارثة”، معرباً عن استيائه من عجز الدولة عن مواجهة تصاعد العنف، وذلك في بيان أصدره الأحد عقب مقتل شابة، بمقاطعة الميناء في نواكشوط.



وأعلن الحزب في بيانه حداداً على الشابة “هاوا تراوري” من مقاطعة الميناء، التي تعرضت للقتل في ظروف غامضة، بينما لا يزال الجناة طلقاء.

وأصدرت الشرطة بيانا بخصوص مقتل هاوا، منذ يومين، أعلنت فيه تعقبها لمشتبه به، دون أن تعلن بشكل واضح عن ظروف موت الشابة.

وحذّر بيان قوى التقدم من “تدهور أمني خطير” بسبب تفشي الجريمة والمخدرات، خاصة في الأحياء الشعبية، معرباً عن قلقه من تحوّل بعض الشباب إلى “وحوش مفترسة” بسبب الفقر والبطالة وانهيار “التربية الأسرية”.



وأشار إلى أن النساء أصبحن الضحايا الرئيسيات لهذا الوضع، مع تزايد حالات الاغتصاب والقتل.



ودعا إلى إجراءات عاجلة تشمل إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء، وتنظيم مشاورات وطنية حول الأمن العام، ومكافحة المخدرات، واجتثاث ظاهرة أطفال الشوارع التي وصفها بـ”بيئة خصبة للانحراف.



وأشار إلى أن العاصمة نواكشوط شهدت زيادة بنسبة 30% في الجرائم خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام السابق، وفق مصادر أمنية.