بحث وزير التنمية الحيوانية الموريتاني المختار ولد گاگيه مع نظيره السنغالي مابوبو جاگانا، مستوى التقدم للتحضيرات الخاصة بالأضاحي للعام 2025، في العاصمة السنغالية دكار.



وتزود سوق المواشي الموريتانية السنغال بنسبة معتبرة من رؤوس الأغنام والضأن، في وقت تقدر فيه الحكومة السنغالية حاجياتها لعام 2025 بـ 830 ألف رأس من الغنم، منها 260 ألف رأس لمنطقة داكار.



وفي نهاية أبريل الماضي قدّر الوزير السنغالي حاجيات بلده لهذا العام من الأضاحي المستوردة بنحو 250 ألف رأس من الأغنام، خلال زيارة له للعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وأكد الوزير الموريتاني خلال زيارة نظيره السنغالي في أبريل، عزم الحكومة الموريتانية مواكبة تجار الماشية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين الأسواق السنغالية بالأغنام الموريتانية.



وبحث الوزيران خلال لقاء دكار، أمس الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التنمية الحيوانية، كما تم استعراض آفاق الشراكة المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.