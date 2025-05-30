قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن البيئة ” مواتية ليلعب القطاع الخاص الوطني دورًا أكثر فعالية في تطوير الاقتصاد من خلال إنشاء صناعات تحويلية تخلق القيمة المضافة وتوفر فرص العمل للشباب.”

جاء ذلك خلال اجماع عقده أمس الخميس بنواكشوط، مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

وتحدث ولد الغزواني بهذا الخصوص، عن ماسمّاه إنجازات “من مشاريع هيكلية كبرى، وما تم توفيره من وسائل الإنتاج، وما قيم به من إصلاحات، وما تبشر به الآفاق من فرص هائلة لا سيما تلكَ التي تُتيحها العشراتُ من المشاريعِ الكبرى قيد الإنجاز، والإطلاق الفعلي لاستغلال ثروتنا الغازية.”

ووجه مختلف “الفاعلين في القطاع الخاص الوطني على تطوير مهارات الشباب الموريتاني من خلال توفير فرص التدريب المهني، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز قابلية التشغيل في القطاعات الواعدة كالزراعة والصناعة، والابتكار.”

وأشار إلى “دور القطاع الخاص الوطني في تنفيذ برنامجه “طموحي للوطن”، وكذا في تنفيذ البرامج ذات الأولوية المجسدة له كالبرنامج ذي الأولوية لتنمية مدينة نواكشوط والبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”، حسب الرئاسة الموريتانية.