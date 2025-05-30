اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، يوم الجمعة، دورة تدريبية عسكرية متخصصة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ركزت على بناء استراتيجيات مكافحة الإرهاب في دول الساحل، وذلك في إطار برنامج إقليمي بالتعاون مع وزارة الدفاع الموريتانية.

وعُقدت الدورة، التي حملت عنوان “بناء القدرات لإعداد الاستراتيجيات الخاصة بمحاربة الإرهاب”، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو، بمشاركة ضباط وخبراء من قطاعات عسكرية وأمنية موريتانية، وبحضور اللواء الطيار الركن عبدالله بن حامد القرشي، مساعد القائد العسكري في التحالف، والعقيد ليف محمد اديادي ممثلًا عن وزارة الدفاع الموريتانية.

وشملت محاور الدورة تحليل السياق الأمني الإقليمي ومصادر التهديد، وصياغة الرؤى الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية وربطها بالأطر القانونية، وتطوير آليات تقييم الأداء. كما استعرض المشاركون تجارب دولية في التصدي للتهديدات الإرهابية.

وأشرف على التدريب اللواء الركن الدكتور طلال محمد بني ملحم من الأردن، وهو أحد أبرز المتخصصين في الاستراتيجيات الأمنية وإدارة الأزمات، حيث قدّم وحدات تركز على التخطيط والتقييم وبناء الشراكات المؤسسية الفعالة.

وفي ختام الدورة، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والتشريعية، لبناء استراتيجيات متكاملة تتناسب مع خصوصيات دول الساحل، وتعزز من قدرتها على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية.