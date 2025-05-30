قال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بنواكشوط، إن انتخاب سيدي ولد التاه رئيسًا لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، يعد “دليلاً قاطعًا على الدور المتنامي لموريتانيا في مجال رسم مستقبل التنمية في أفريقيا.”

وتقدمت في إيجاز نشرته على صفحتها بفيسبوك، “بأحرّ التهاني لموريتانيا بمناسبة انتخاب الدكتور سيدي ولد التاه”، وأضافت أنه يتمتع “بخبرة تمتد لعقود في مجال تمويل التنمية، والتحول الزراعي، والسياسات الاقتصادية.”

وأشارت إلى أن قيادته تبشر “بتعزيز رسالة البنك المتمثلة في تحقيق النمو الشامل والبنية التحتية المستدامة والمرونة في جميع أنحاء أفريقيا.”

وحصل ولد التاه أمس الخميس، على نسبة 76 في المائة من مجموع الأصوات، ليحسم السباق بشكل نهائي.