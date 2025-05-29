شكر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قادة الدول التي صوتت لمرشح موريتانيا، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، الدكتور سيدي ولد التاه.



وعبّر ولد الغزواني في تغريدة على منصة “أكس” عن جزيل شكره “للدول الشقيقة والصديقة على ما منحوه من ثقة ودعم حاسم بانتخاب مرشح موريتانيا، رئيساً للبنك الأفريقي.”



وتمنى الرئيس الموريتاني التوفيق والنجاح لولد التاه معرباً عن رجائه “أن يكون على قدر التحديات وتطلعات الشعوب الأفريقية.”



ورأى مراقبون أن تدخل الرئيس الموريتاني واتصالاته، بعد نتائج الجولة الأولى من انتخاب رئيس البنك الأفريقي، كانت حاسمة لترجيح كفة ولد التاه، على حساب منافسيه.



وحصل ولد التاه على 76,18% من الأصوات بعد ثلاث جولات، متفوقًا على الزامبي صامويل مامبو (20,26%) والسنغالي أمادو هوت (3,55%). وقد نال دعمًا واسعًا من الدول الإفريقية، جامعًا أكثر من 72% من أصواتها.