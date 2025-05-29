صحراء ميديا: الشيخ محمد حرمه – أبيدجان

ثلاث ساعات فقط كانت كافية ليحسم سيدي ولد التاه السباق نحو رئاسة البنك الأفريقي للتنمية، وهو أهم منصب اقتصادي ومالي في أفريقيا، وقيادة المؤسسة التي توازي البنك الدولي.

ربما كان بعض المتفائلين يتوقعون بكثير من الحذر فوز ولد التاه، بسبب قوة حملته الدبلوماسية والإعلامية، ولكن أكثر المتفائلين لم يتوقع أن يتم ذلك في ثلاث جولات لم تأخذ سوى ثلاث ساعات.

فماذا حدث ما بين الساعة العاشرة صباحًا والواحدة زوالًا من يوم الخميس، ليقلب كل الموازين لصالح مرشح موريتانيا؟

الثقة المفاجئة

وراء الأبواب المغلقة لقاعة التصويت في فندق سوفيتيل، كانت البعثة الموريتانية حاضرة، بقيادة وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، رئيس لجنة تنسيق الحملة.

بعد نهاية الجولة الأولى، وقبل صدور نتائجها، خرج السفير الموريتاني في كوت ديفوار محمد عبد الله ولد خطره، وحين سأله موفد “صحراء ميديا” عن الأجواء داخل القاعة، رد قائلا: “نحن متفائلون جدًا.. لقد انتهى للتو التصويت في الجولة الأولى، وننتظر النتائج”.

وأردف السفير: “بعد هذه الجولة سنحصل على دعم دولتين كبيرتين في البنك”، ثم أضاف: “لا يمكنني أن أفصح عن الدولتين، ولكن دعمهما يجعلنا واثقين من الفوز”.

كانت ملامح السفير لا تخفي هذه الثقة، فقد تلاشت علامات القلق التي كانت تبدو واضحة على وجوه المسؤولين الموريتانيين، رغم تفاؤلهم الكبير.

فماذا حدث.. وكيف غيرت دولتان كبيرتان قرارهما بعد الجولة الأولى من التصويت؟

اتصالات نواكشوط

على بعد آلاف الكيلومترات، كان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يعقد اجتماعا لمتابعة التصويت من مكتبه، حسب ما أكد مصدر دبلوماسي لـ “صحراء ميديا”.

يضيف المصدر أن ولد الشيخ الغزواني أجرى عدة اتصالات أثناء التصويت، كان لها دور حاسم في تغيير الأمور وقلب الموازين لصالح مرشح موريتانيا.

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه عقب إعلان فوز موريتانيا بالمنصب، إن “نواكشوط كانت على تواصل مباشر مع عواصم أساسية في القرار”.

وأضاف: “أجريت اتصالات حاسمة أفضت إلى قرارات وتوجيهات لبعض محافظي الدول المعنية”، ما أسفر عن دعم مرشح موريتانيا في اللحظات الأخيرة.

من أبرز هذه العواصم لايجوس، لأن نيجيريا لها وزن كبير في البنك الأفريقي للتنمية، وغيرت موقفها بشكل مفاجئ وحاسم.

نواكشوط أيضًا كانت على اتصال مستمر بالقصر الرئاسي في أبيدجان، لأن الرئيس الحسن واتارا كان من أكبر الداعمين لترشح موريتانيا، وساهم بشكل كبير في إقناع بعض الدول بالتصويت لصالح مرشحها.

مرشح في الغرفة

بعيدًا عن الأضواء، انعزل المرشح سيدي ولد التاه في غرفة بأحد الطوابق العلوية من فندق سوفيتل، فيما كان التصويت يجري في القاعة الكبرى في الطابق الأرضي من نفس الفندق.

كان ولد التاه يتابع عبر الهاتف تطورات التصويت، إلى جانب فريق عمله الخاص.

وقال مصدر مقرب منه لـ”صحراء ميديا” إنه كان لديه خط ساخن مع نواكشوط، يتلقى من خلاله اتصالات مباشرة لتنسيق الضغط على المصوتين.

وبذلك نجح ولد التاه خلال الجولة الثانية في أن يحصد 18 نقطة إضافية، فيما خسر منافسوه نقاطهم لصالحه، وفي الجولة الثالثة استطاع أن يحقق نتيجة مكنته من فوز كاسح.

بعد إعلان النتائج النهائية، وصل للغرفة فريق من البروتوكول الخاص في البنك الأفريقي للتنمية، ليبلغوه بالاستعداد للتوجه نحو القاعة الكبرى ليلقي كلمته الأولى كرئيس للبنك.

دخل القاعة تحيط به حراسة مشددة، ووسط الزغاريد الموريتانية، وتصفيق الحاضرين لموريتانيا، التي توجت عاما كاملا من العمل الدبلوماسي بفوز كاسح، وصفه المراقبون بأنه أكبر منصب يتقلده أي موريتاني منذ الاستقلال.