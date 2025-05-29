أطلقت الشرطة الموريتانية حملةً تستهدف لوحات السيارات المزورة، أسفرت عن توقيف 93سيارة تحمل لوحات ترقيم مزورة، حتى اليوم الخميس.



وباشر المكتب المركزي للقيادة والمراقبة والتحكم، تسييرَ فرق ميدانية خاصة “لضبط المركبات التي تحمل لوحات مزورة،” وفق إيجاز من صفحة الشرطة على الفيسبوك.



واقتادت الشرطة السيارات المخالفة إلى المحشر (فوريير)، كما تنص على ذلك النظم المعمول بها في بلادنا، وفق الإيجاز.



وانطلقت الحملة بناءً على استقبال المديرية العامة للأمن الوطني عبر منصة “خدماتي والمفوضيات الخاصة بالمرور الكثير من الشكايات، أغلبها يتعلق بتزوير لوحات المركبات.



وحذرت المديرية العامة للأمن الوطني أصحاب المركبات التي تحمل لوحات مزورة، مؤكدة أن هذه الحملة مستمرة وغير محددة بوقت.



وأهابت المديرية بالجميع إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم قبل ضبطهم، تفاديا للإجراءات القانونية الصارمة، وفق نص الإيجاز.