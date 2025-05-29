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الخميس, 29 مايو
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موري آلو Mauritel
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Mauritel

“التكتل” يرحب بقرار قضائي يؤكد شرعية قيادة ولد داداه

محمد فال فتىبواسطة

أصدر حزب تكتل القوى الديمقراطية بياناً اليوم الخميس، رحب فيه بقرار قضائي رفض دعوى تقدم بها “عضو منشق من الحزب”.

وكانت الغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية رفضت يوم الثلاثاء دعوى قضائية تقدم بها الجناح المعارض من الحزب بقيادة المختار ولد الشيخ، الذي كان يسعى للاعتراف به رئيساً للحزب بدلاً من أحمد ولد داداه.

وأوضح البيان أن المدعي كان يستند في دعواه إلىمؤتمرغير معترف به من قبل القيادة الشرعية للحزب، نتج عنه تشكيل هيئات قيادية موازية.

من جهتها، اعتبرت المحكمة أن المدعيعديم الصفةقانونياً لمباشرة هذه الدعوى، وفق ما ورد في البيان.

وأعرب الحزب في بيانه عن ترحيبه بالقرار القضائي، مؤكداً التزامه بـالحكمة والرزانةفي معالجة الخلافات الداخلية، وإصراره على مواصلة العمل وفق المبادئ التي ينادي بها.

ويأتي هذا التطور في إطار خلافات داخلية داخل الحزب استمرت منذ فترة، احتدّت حين دعم أحد أجنحة الحزب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في انتخابات 2024، بينما وقف الجناح الآخر مع أحد مرشحي المعارضة.

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موري نت
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