بدأ مرشحو رئاسة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم، عرض برامجهم أمام محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وممثلي الدول الأعضاء في البنك، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية المنعقدة في أبيدجان، ساحل العاج، والمستمرة حتى 30 مايو.

يتولى مجلس المحافظين، المكوَّن من ممثلي 81 دولة (54 دولة إفريقية و27 دولة غير إفريقية)، اختيار الرئيس الجديد للبنك لمدة خمس سنوات، خلفاً لأكينوومي أديسينا.

في هذا التقرير، نجيب عن خمسة أسئلة رئيسية حول العملية الانتخابية.

1. من هم المرشحون لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية؟

المرشحون الخمسة هم:

سيدي ولد التاه (موريتانيا)

أمادو هوت (السنغال)

صمويل مونزيل مايمبو (زامبيا)

عباس محمد تولي (تشاد)

باجابولي سوازي تشابالالا (جنوب إفريقيا)

وقد تم اختيارهم بعد تقييم ملفاتهم من قِبَل اللجنة التوجيهية لمجلس المحافظين.

2. ما مراحل انتخاب رئيس البنك؟

بدأت العملية بفتح باب الترشح في يوليو 2024، تلاه إغلاق الترشحات في 31 يناير 2025.

وفي فبراير 2025، تم التحقق من استيفاء الشروط، ثم تم اعتماد المرشحين، وقدموا رؤاهم في مارس.

وفي أبريل، أجاب المرشحون على أسئلة المحافظين، وتُختتم العملية بعرض الرؤى في 28 مايو، والتصويت في 29 مايو 2025.

3. كيف تُجرى عملية التصويت؟

تُجرى عملية التصويت بشكل ورقي في 29 مايو 2025، وعلى مراحل.

يُستبعد المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات في كل جولة، حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المزدوجة:

50.01٪؜ من أصوات الدول الإفريقية

50.01٪؜ من أصوات جميع الدول الأعضاء

وإذا لم يُحسم الاختيار بعد خمس جولات، يمكن تمديد ولاية الرئيس الحالي أو نائبه لمدة عام.

4. ما شروط الترشح لرئاسة البنك؟

يُرشَّح المرشح من قِبل محافظ دولة إفريقية عبر خطاب رسمي أو استمارة ترشيح، مرفقة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع إمكانية تزكيته من قِبل محافظين آخرين.

وتتولى اللجنة التوجيهية التحقق من استيفاء الشروط، مع التركيز على كفاءة المرشح وقدرته على قيادة البنك وفق رؤية تنموية شاملة.

5. ما أولويات البنك الإفريقي للتنمية؟

يعتمد البنك الإفريقي للتنمية رؤية تنموية شاملة ترتكز على أولويات استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القارة.

وتشمل هذه الأولويات مكافحة الفقر وتعزيز التنمية البشرية من خلال دعم التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، لا سيما في مجالات الطرق والطاقة، لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بالطاقة النظيفة، ويستهدف رفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 33% بحلول عام 2025.

وفي قطاع المياه، يسعى إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، بهدف رفع نسبة الوصول إلى مياه الشرب الآمنة إلى 75%.

ويعمل البنك أيضًا على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام عبر دعم القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال، وتنويع الاقتصادات الإفريقية لتقليل الاعتماد على الموارد الأولية.