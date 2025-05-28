قال الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الأربعاء، إن المعارضة ستحظى بـ«الاحترام الكامل» وستمارس حقوقها بحرية تامة وفق القانون.

وأضاف فاي في كلمته الافتتاحية بمناسبة انطلاق الحوار، أنه على استعداداه «لمد اليد للجميع من أجل التطمين والتقريب والتصالح كضامن للوحدة الوطنية».

واعتبر أن هذا الحوار يشكل «فرصة فريدة للتفكير بهدوء ووضوح في مستقبل نظامنا السياسي»، مشيراً إلى أن أكثر من 13,000 اقتراح جُمعت عبر منصة المشاركة الرقمية «جوبانتي» التي أُطلقت في بداية مايو.

وأشار الرئيس السنغالي إلى أن الإصلاحات المزمع إجراؤها تشمل إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، تنظيم التقويم الانتخابي، تمويل الأحزاب، تحديد وضع المعارضة، دور القضاء في الانتخابات، وتفعيل العملية الانتخابية الرقمية، في إطار سعي لإرساء نظام سياسي شفاف ومسؤول.

ولفت فاي إلى أن الحوار الوطني يأتي استجابة لـ«اليوم الوطني للحوار» المقرر في 28 مايو، ويعكس تقليداً سنغالياً في الانخراط في الحوار البنّاء، بهدف «كتابة صفحات أجمل في التاريخ السياسي للبلاد» بعيداً عن الصراعات.

وشدد على أن مشاركات القوى السياسية والاجتماعية المختلفة، وتعيين الدكتور الشيخ جيه كميسر عام للحوار، تعكس تمسك الجميع بقيم الجمهورية والسلام المدني والديمقراطية.