أطلقت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا منصة إلكترونية جديدة تمكّن المواطنين من الإبلاغ عن المحتويات الرقمية المخالفة للدين الإسلامي أو القيم الأخلاقية أو القوانين.

وقالت الوزارة في بيان إن النموذج المتاح عبر الرابط signalements.gov.mr يتيح للمستخدمين التبليغ بسهولة عن أي محتوى يعتبر غير مناسب، سواء من حيث المضمون الديني أو الأخلاقي أو القانوني.

و تأتي هذه المبادرة بعد أيام من إعلان وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بده، أن الحكومة جمّدت حسابات عدد من المستخدمين الذين ينشرون محتوى “إلحاديًا” على تطبيق “تيك توك”، كما قامت بحجب تطبيقات القمار الإلكتروني.

وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة “تدرك خطورة بعض هذه المنصات والتطبيقات على الأمن القيمي والسلم الاجتماعي، رغم ما قد تحمله من جوانب إيجابية”.

وأضاف أن الوزارة قطعت خطوات وصفها بـ”المهمة” في مجال الرقابة الرقمية، من خلال إجراءات تستهدف المحتوى الذي يُعتبر مضرًا بالمجتمع.