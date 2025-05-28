وخلال الحفل، قدّم المدير العام لمؤسسة البنى التحتية الرقمية، محمد الغالي ولد المعيوف، عرضًا فنيًا مفصلًا حول آلية تشغيل المركز، مبرزًا ما يوفره من حلول تكنولوجية متقدمة لتأمين تبادل البيانات وضمان ولوج آمن وفعّال إلى الخدمات الرقمية في موريتانيا.

وأشار ولد المعيوف إلى أن هذا المشروع يُجسّد العناية التي يوليها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، للتحول الرقمي، ويأتي ضمن رؤية وطنية متكاملة يجري تنفيذها من طرف حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، من خلال برامج وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.

وأضاف أن هذا المركز يشكل خطوة مهمة ضمن استراتيجية موريتانيا لتعزيز سيادتها الرقمية، وترسيخ التحول الرقمي بوصفه خياراً استراتيجياً لدعم التنمية وتسهيل النفاذ إلى الخدمات العمومية والتجارية في بيئة تكنولوجية آمنة وموثوقة.