وقعت موريتانيا ومصر مذكرة تفاهم بخصوص تسليم مكتبة العالم الموريتاني محمد محمود ولد التلاميد، المتوفى في القاهرة عام 1904.

جاء توقيع المذكرة خلال لقاء جمع وزير الثقافة والفنون، في الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين بالحكومة المصرية بدر عبد العاطي، الذي يرأس الوفد المصري المشارك في أعمال الدورة الثانية للجنة الموريتانية المصرية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في مختلف المجالات.

ووقع الجانبان جملة من الاتفاقيات تضمنت برنامجا تمهيديا للتعاون الثقافي للفترة 2025–2027، وبروتوكول تعاون في مجال الإعلام، مذكرة تفاهم بخصوص تسليم مكتبة محمد محمود ولد اتلاميد.

وولد ولد التلاميد وهو أحد أعلام اللغة والأدب في موريتانيا والعالم الإسلامي عام 1829 في ضواحي جونابه بولاية لبراكنة شدّ ابن التلاميد الرحال إلى المشرق العربي طلبًا للعلم، وانتهى به المطاف مدرسا في جامع الأزهر، بعد رحلة قادته إلى الحجاز وإسبانيا ومناطق عديدة.