اختتمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط؛ أمس الأحد الدورة السادسة لأنشطة المسابقة القرآنية المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ضمن المسابقة الكبرى التي تنظمها المؤسسة في 48 بلدا أفريقيا.

توزع المشاركون في المسابقة على ثلاث فئات تتسابق في “حفظ القرآن وتجوده”، وهي: “حفظ القرآن كاملا مع الترتيل برواية ورش، وحفظ القرآن كاملا مع الترتيل بروايات مختلفة، أما الفئة الثالثة فتسابقت في التجويد مع حفظ خمسة أحزاب”.

وأعلن خلال الحفل الختامي عن فوز ثلاثة مشاركين تأهلوا للمسابقة الكبرى النهائية التي تنظم في المغرب، ليتسابق فيها المتأهلون في مسابقات فروع المؤسسة كلها.

وأعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيت الله ولد أحمد لسود، عن شكره لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “على جهودها في تشجيع العلوم الإسلامية، في دول القارة الأفريقية”.

وقال رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة -فرع موريتانيا، إن “المؤسسة تهدف إلى تقديم خدمات جليلة”، متمنيا أن “تفوز موريتانيا هذا العام في المسابقة القارية الكبرى على غرار العام الماضي”.

وتدخل هذه المسابقة في إطار الأنشطة التي دأبت مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على تنظيمها، وتشمل مسابقات في القرآن الكريم والحديث الشريف والمخطوطات، بهدف إحياء التراث الإسلامي الإفريقي.