أعلنت لجنة مواقبة الأهلة، في موريتانيا، أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة للعام 1446 هجرية، ستكون مساء غد الثلاثاء.



وطلبت اللجنة من جميع المواطنين مراقبة الهلال مساء الغد، ورفع الرؤية إليها إن وجدت عن طريق لجانها الفرعية في الداخل.



كما وضعت اللجنة رقما للاتصال المباشر بها في حال ثبوت رؤية هلال فاتح ذي الحجة؛ 80003003.



ويرجّح مركز الفلك الدولي رؤية الهلال بالعين المجردة في موريتانيا مساء غد الثلاثاء، في “حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.”



ويُعدّ فاتح شهر ذي الحجة من أكثر أيام السنة مراقبة من الموريتانيين، لما فيه من مناسك الحج وكذلك عيد الأضحى المبارك.



ويُنتظر الإعلان عن رؤية الهلال مساء غد الثلاثاء موافق ليل الثامن والعشرين من مايو أو بعد غد الأربعاء موافق ليل التاسع والعشرين.



وكان فاتح ذي الحجة من العام الماضي ليل السبت. موافقاً ليل السابع من يونيو 2024.