أوضحت رئيسة المرصد الموريتاني لحقوق المرأة والفتاة، مهلة أحمد طالبنا، للرئيس ولد الغزواني، أن “ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية يقف عقبة أمام الوصول إلى الأهداف التي رسمتها السلطات العليا في البلد للمرصد.”



جاء ذلك خلال لقاء برئيسة المرصد برئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، اليوم الاثنين، سلمته خلاله التقرير السنوي للمرصد لسنة 2024، حول وضعية حقوق المرأة والفتاة في البلد.



وعرضت بنت أحمد طالبنا على الرئيس التحديات المتعددة الأبعاد التي يواجهها المرصد “وفي مقدّمتها” ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية، وفق تصريحها للوكالة الموريتانية للأنباء بعد لقاء الرئيس.



وأكدت رئيسة المرصد أنه لا يمكن لأي مؤسسة عمومية النجاح في المهام لها دون السعي من القطاعات الحكومية إلى تعزيز مبدأ التضامن الحكومي، وتقديم الدعم من الأجهزة المتخصصة، إلى المؤسسات الحقوقية.



وقدمت للرئيس في تقريرها جملة من الاقتراحات والتوصيات، للسلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية، لتحسين العدالة الاجتماعية، حسب وكالة الأنباء الموريتانية.