أكد وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني، أمس الاحد، في اكجوجت عاصمة ولاية إينشيري، حرص الحكومة على الشفافية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي تأتي في إطار البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.

وأوضح الوزير خلال لقائه بسكان ومنتخبي الولاية، “مضامين البرنامج، وأهدافه، ومجالات تدخله، مقدّماً عرضًا مفصلًا حول آليات التنفيذ والتمويل”.

وذكر الوزير بتوصيات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بضرورة القرب من المواطنين، والإصغاء لانشغالاتهم، والعمل على تحقيق تنمية عادلة وشاملة تراعي خصوصيات كل منطقة، وفق تعبيره.

وقدم الحاضرون بدورهم “ملاحظات وتوصيات عبّرت عن تطلعات السكان بشأن تحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية المحلية”.

وأشاد الوزير “بروح المسؤولية والانخراط الجماعي” لسكان ومنتخبي الولاية، مؤكدًا “التزام قطاعه بمتابعة تنفيذ البرامج على نحو يراعي تطلعات المواطنين وحاجياتهم التنموية”.