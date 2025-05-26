تنعقد اليوم الاثنين في العاصمة الإيفوارية أبيدجان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2025، التي تشمل هذا العام انتخاب رئيس جديد للبنك.

وتمتد الاجتماعات المنظمة تحت عنوان “تحقيق أقصى استفادة أفريقيا من رأس مالها لتعزيز تنميتها”، لفترة ما بين 26 مايو وحتى 30 مايو.

ويتنافس على رئاسة هذه المؤسسة الأفريقية الهامة، خمسة مترشحين من جنسيات أفريقية مختلفة، من بينهم مرشح موريتانيا الوزير السابق سيدي ولد التاه.

بقية المترشحين الأربعة هم: السنغالي أمادو هوت، والزامبي صمويل مونزيل مايمبو، واتشادي عباس محمد تولي وباجابولي سوازي تشابالالا من جنوب أفريقيا.

ويخلف الفائزُ برئاسة البنك الأفريقي النجيري أكينوومي أديسينا الذي شغل هذا المنصب لمأموريتين متواصلتين منذ عام 2015.

وحسب الموقع الرسمي للبنك الأفريقي للتنمية، فإنه من المتوقع أن يشارك في هذه الاجتماعات “أكثر من 6000 مندوب بمن فيهم رؤساء دول وحكومات أفريقية، ووزراء مالية، ومحافظو بنوك مركزية، وشركاء تنمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وقادة المجتمع المدني وأكاديميون ومراكز أبحاث وقادة رأي ومنظمات غير حكومة وغيرهم من أصحاب المصلحة”.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت حذّر فيه رئيس البنك الأفريقي للتنمية الذي تنتهي ولايته في 31 من أغسطس المقبل، “من الصدمات السياسية وأثرها الكبير على الاقتصاد”، مشيرا إلى “الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا مؤخرا على 47 دولة أفريقية”.