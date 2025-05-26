القت الشرطة الموريتانية القبض على مشتبه به وفي حوزته أغطية نقاط تابعة للكابل الخاص بشبكات الاتصال وخزانات الصرف الصحي، بعد اعترافه بسرقتها بهدف بيعها لتجار الخردة.

وأوضحت الشرطة في بيان صادر ليل الأحد/ الاثنين، إن القبض على المشتبه به جاء بعد “ملاحظة سرقة أغطية خزانات الصرف الصحي والتوصيلات (كابلات) وغيرها من أغطية الخدمات العمومية”، دون تحديد موقع هذه الأغطية.

وأضافت أن دورة تابعة لمفوضية الرياض 2 في ولاية نواكشوط الجنوبية “تمكنت من القبض على المشتبه به متلبسا بحيازة كمية من أغطية تابعة للكابل الخاص بشبكات الاتصال”.

ووضعت السلطات المشتبه به الذي -“أقر بسرقة هذه الأغطية بهدف بيعها لتجار الخردة”-، وشركاءه في “الجريمة قيد الحراسة النظرية”.