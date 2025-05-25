تأهل المنتخب الموريتاني لكرة القدم المصغرة للدور الثاني من كأس العالم الجارية حاليا بمدينة “باكو” عاصمة أذربيجان، رغم خسارته مساء اليوم بهدفين دون رد أمام البلد المضيف.

واستفاد المنتخب الموريتاني من فوزه الثمين على حساب المنتخب البحريني بنتيجة هدفين دون رد يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وفوز البحرين صباح الأحد على حساب منتخب سلوفينيا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليضمن بذلك التأهل بشكل رسمي برصيد أربع نقاط.

وسيواجه المنتخب الموريتاني لكرة القدم المصغرة فرنسا في ثمنِ نهائي البطولة وستكون المباراة يوم الثلاثاء المقبل.