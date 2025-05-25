تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة العامة للطقس ليوم غد الإثنين، بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم عموم التراب الموريتاني.

وقالت الهيئة في نشرتها اليومية أن الرياح ستكون معتدلة إلى قوية شمالية شرقية على عموم التراب الوطني، مما سيؤدي إلى رؤية متأثرة بفعل الأتربة أو العواصف الرملية على الحوضين وتكانت ولعصابه ولبراكنه وآدرار وإنشيري وعلى طول السواحل.

بينما ستكون السماء قليلة الغيوم على داخلت نواذيبو ووسط البلاد وصافية على باقي المناطق.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، فقد أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، إلى توقع هبوب رياح معتدلة الى قوية شمالية شرقية الى شمالية غربية مع رؤية متأثرة بفعل الأتربة، في حين ستكون السماء صافية الى قليلة الغيوم.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة…………………………31-44°

لعيون……………………… 30-45°

كيفه…………………………31-46°

كيهيدي…………………….30-46°

ألاك………………..……….31-46°

روصو.…………………….28-44°

أطار..……………….…….29-44°

انواذيبو…………………19-25°

تجكجه………..…………30-43°

سيلبابي………….……29-46°

ازويرات……….……….25-40°

أكجوجت……………….31-45°

انواكشوط……………24-34°