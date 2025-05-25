طالب الدكاترة المعتصمون، بإلغاء نتائج مسابقة اكتتاب 100 أستاذ لصالح مؤسسات التعليم العالي، معتبرين أنها عرفت خروقات وصفوها «بالجسيمة».

الدكاترة المعتصمون أمام مقر اللجنة الوطنية للمسابقات منذ سبعة أشهر، قالوا في بيان إن المسابقة «افتقدت للشفافية والعدالة، حيث تم تعديل شبكة التنقيط بعد الاطلاع على ملفات المتسابقين، وتأخر فتح منصة الترشح، إضافة إلى إقصاء عدد كبير من المؤهلين لصالح مرشحين أقل كفاءة» وفق تعبير البيان.

وأشار البيان إلى أن اللجنة «امتنعت عن نشر تفاصيل نتائج الملفات، مما أثار شكوكًا حول نزاهة العملية».

ودعا البيان إلى فتح تحقيق في الإجراءات التي صاحبت المسابقة منذ الإعلان عنها، خاصة المقاعد الستة التي علّقها القضاء، مطالبين بإعادة تنظيمها وفق معايير عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وطالب البيان الجهات العليا في الدولة، للتدخل من «أجل إنصافهم» مؤكدين أنهم «سيواصلون اعتصامهم حتى يتم إلغاء نتائج المسابقة وإعادة تنظيمها وفق معايير شفافة وعادلة».