أجرى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، أمس الثلاثاء، في دورة عادية، تعديلات فنية في منتخبي الفئتين تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا.



وعيّن الاتحاد الموريتاني أحمد الكوري مدربًا للمنتخب الموريتاني تحت 20 سنة، خلفًا لأرتيز غاراي الذي يتولى قيادة المنتخب الأول.



كما عيّن يعقوب افال مدربًا للفئة تحت 17 سنة، خلفًا للمدرب السعودي يوسف الدوسري، وذلك بموجب عقد يمتد لعامين «قابلين للتجديد».



ويتولى أحمد الكوري تدريب فريق الجمارك منذ أربعة مواسم، الناشط في الدوري الموريتاني للدرجة الأولى.

وسبق أن تولى تدريب المنتخب تحت 17 عامًا في مايو 2023، قبل أن يُفك الارتباط معه في نوفمبر من نفس العام.



وكان يعقوب افال مدربًا لأف سي نواذيبو ولكصر في الدوري الموريتاني، قبل أن يعمل مساعدًا لأمير عبدو في المنتخب الأول.



وجدير بالذكر أن المدربين حاصلان على رخصة CAF A في أول دورة تُنظم في موريتانيا في نوفمبر الماضي.