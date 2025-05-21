أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في السنغال، أن السلطات في البلاد انتشلت أزيد من 100 جثة لمهاجرين قبالة سواحل السنغال خلال العام 2024 بعد غرق زوارق مرتبطة بالهجرة غير الشرعية،

وقال السكرتير الدائم للجنة، المراقب العام للشرطة، مودو دياني، إنه “مابين 2014 و 2024 تم الإبلاغ عن فقدان أزيد من 71 ألف شخص حول العالم نتيجة للهجرة غير الشرعية. وفي عام 2024 وحده، سجلت السنغال العثور على 105 جثث بعد غرق قوارب، دون احتساب الجثث التي لا تزال في قاع المحيط”.

وأبرز دياني، الذي كان يتحدث في حفل تنصيب اللجان الإقليمية والوزارية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ديوربيل، أن مثل هذه المبادرة تهدف إلى “إضفاء الطابع الإقليمي على المكافحة” و”إشراك الساكنة المحلية”، وخاصة المنظمات الأهلية في الوقاية من ظاهرة الهجرة.

وتعد السنغال إحدى نقاط المغادرة الرئيسية لمرشحي الهجرة غير الشرعية الذين يسلكون طريق المحيط الأطلسي الخطير ويحاولون الوصول إلى أوروبا على متن قوارب.

وخلال سبتمبر الماضي، لقي 39 شخصا على الأقل مصرعهم عندما غرق زورق يحمل مهاجرين قبالة سواحل السنغال، وفي أعقاب هذه الحادثة، وعد الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بـ “ملاحقة مهربي المهاجرين بلا هوادة”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرا عن تقديم مساعدات بقيمة 30 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية القادمة من السنغال.

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