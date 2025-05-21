أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، أن باريس عازمة على الاعتراف بدولة فلسطين، وأن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وقال بارو لإذاعة فرانس إنتر “لا يمكننا أن نترك لأطفال غزة إرثا من العنف والكراهية، لذلك يجب أن يتوقف كل هذا، ولهذا السبب نحن عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين”.

وأضاف: “وأنا أعمل على هذا بفاعلية لأننا نريد المساهمة في التوصل إلى حل سياسي يصب في مصلحة الفلسطينيين ولكن أيضا في صالح أمن إسرائيل”.

وأكد الوزير الفرنسي أن الوضع في غزة “لا يحتمل لأن العنف الأعمى ومنع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية حوَّلا غزة إلى مكان يحتضر فيه الناس حتى لا نقول إلى مقبرة، هذا انتهاك بالمطلق لكل قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تحرص عليه فرنسا، لأن من يزرع العنف يحصد العنف”.

وبحسب “فرانس برس”، من المتوقع أن تعلن فرنسا اعترافها بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي الذي ترأسه مع المملكة العربية السعودية لإحياء الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 20 يونيو المقبل.