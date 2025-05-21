نظمت شركة بريتيش بتروليوم البريطانية، “bp”، ليل الثلاثاء/الأربعاء، البارحة في العاصمة نواكشوط، حفلاً بمناسبة تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي من حقل “آحميم الكبير” المشترك بين موريتانيا والسنغال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، ميراي أو شيكلوس خلال الحفل إن “إنتاج أول شحنة غاز من هذا المشروع العملاق لم يكن ليتحقق لولا دعم الشركاء في موريتانيا والسنغال”، مضيفاً: “نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع موريتانيا ومواصلة الاستثمار في هذا البلد الواعد”.

وأعلنت شركة بريتيش بتروليوم أنها صدّرت حتى الآن شحنتين من الغاز الطبيعي المسال من حقل “السلحفاة آحميم”، الذي يُعد من أبرز الحقول الغازية في المنطقة من حيث حجم الاحتياطات، والمشترك بين موريتانيا والسنغال.

حضر الحفل وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، ميراي أو شيكلوس، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الشركة، من بينهم غوردن بيرل نائب الرئيس المدير التنفيذي للعمليات، وديف كامبل نائب الرئيس المدير التنفيذي لموريتانيا والسنغال، ومدير الشركة في موريتانيا محمد الإمام.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد استقبل، أمس الثلاثاء، المدير التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم، “bp”، في القصر الرئاسي بنواكشوط.

وأكد المكتب الإعلامي للرئاسة أن اللقاء تناول سبل توسيع الشراكة بين موريتانيا والشركة، وتعزيز التعاون في قطاع الغاز.

ويُقدَّر احتياطي الغاز المكتشف في موريتانيا بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطات ضخمة في حقل “السلحفاة” الذي تُطوّره بريتيش بتروليوم “bp” وشريكتها كوسموس إنيرجي بالتعاون مع الحكومتين.