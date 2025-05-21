ناقش وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه اليوم الأربعاء، مع وزير المالية الجزائري عبد الكريم أبو الزرد، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وركز اللقاء -المقام على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية- على “سبل تطوير البنى التحتية المحفزة للتبادل التجاري بين البلدين، من شبكات طرق، كما تضمن تعزيز التعاون المصرفي”.

وشمل اللقاء التأكيد “على أهمية دور بنك الاتحاد الجزائري في هذا المجال”، مركزا على “أهمية تبادل الخبرات والتدريب وتكوين أطر وزارة الاقتصاد والمالية الموريتانية في المدارس التابعة لوزارة المالية الجزائرية”.

وأكد الوزير الجزائري استعداد بلاده “لتقديم المساعدة الفنية اللازمة لمواكبة ودعم المدرسة للجمارك في موريتانيا قيد الإنشاء”.

واتفق الجانبان على تشكيل “فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتحديد الخطوات العملية اللازمة لتفعيل مجالات التعاون المذكورة”.