أطلق المكتب الوطني للسياحة، بالتعاون مع وزارة التعليم التركية، ورئاسة وكالة التعاون والتنسيق التركية اليوم الأحد دورة تكوينية في مجال الأساليب والاتجاهات الحديثة في تعليم السياحة.

وتهدف هذه الدورة التي تدوم خمسة أيام ويشارك فيها 60 شخصا إلى تطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات في مجال السياحة، حسب ما أعلن المكتب.

وقال المدير العام للمكتب الوطني للسياحة محفوظ ولد أجيد إن هذه الدورة التدريبة تعد الأولى من نوعها في هذا المجال الحيوي والمهم، مما يعكس حرص المكتب وشركائه على تطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات في المجال السياحي، حسب تعبيره.

وأعرب المدير العام عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين موريتانيا وتركيا في هذا المجال وان تشكل منطلقا لسلسلة من البرامج والمشاريع المستقبلية التي تدعم قطاع السياحة في بلادنا.