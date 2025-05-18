انطلقت البعثات الوزارية المعنية بالبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، إلى الداخل لإطلاع مختلف الفاعلين هناك على ما تم اعتماده من مشاريع تنموية لصالح مناطقهم، وأجندة تنفيذ كل منها وآليات متابعته.



وباشرت العمل ميدنيا حتى الآن ثلاث بعثات وزارية تغطي خمس ولايات هي حسب ترتيب الوصول: تكانت، آدرار، لعصابه، كيدي ماغه، كوركول، حسب إيجاز صادر الوزارة الأولى الموريتانية اليوم الأحد.



وستطلع البعثات المستفيدين على التدخلات المعتمدة ضمن مكونات البرنامج حسب الولايات والمقاطعات والبلديات، وهي تدخلات تم اعتمادها بناء على النقاشات التي جرت في المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي في شهر يناير الماضي.



وكان الرئيس ولد الغزواني قد أصدر تعليمات منتصف الأسبوع، لوزراء القطاعات المعنية بالبرنامج الاستعجالي بالعودة إلى الولايات، لإطلاع الفاعلين هناك على ما اعتُمد من مشاريع تنموية لصالح مناطقهم.



وأظهر الوزراء خلال الاجتماع بالرئيس، جاهزية كافة القطاعات الوزارية المعنية للشروع فورا في تنفيذ هذا البرنامج، وفق إيجاز الرئاسة.



وأطلقت بداية العام الجاري، عدة بعثات وزارية مكلفة بتحديد الأولويات التنموية في الولايات الداخلية، من خلال تنظيم منتديات جهوية للتخطيط التنموي التشاركي.



وفي نهاية يناير الماضي اجتمع الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي بعدد من أعضاء الحكومة، لبحث ونقاش تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية.



وتبلغ تكلفة البرنامج الإجمالية 260 مليار أوقية قديمة في فترة زمنية من 30 شهرا، ويهدف إلى تعزيز نفاذ المواطنين في عموم التراب الموريتاني، إلى الخدمات الأساسية، بجودة وانسيابية.