أعلن الدرك الموريتاني عن تمكن وحدات تابعة له في مدينة نواذيبو، بالتنسيق مع جهاز الحرس المدني الإسباني وفي إطار تعاون استعلاماتي مشترك، من تفكيك شبكة وصفها “بالإجرامية” متخصصة في تنظيم وتحضير عمليات الهجرة السرية عبر المياه الإقليمية الموريتانية.

وأضاف في بيان أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة وضبط وسائل ومعدات كانت تستخدم في تسهيل عمليات التهريب البحري للمهاجرين.

وأشار إلى أن هذه العمليات تأتي في سياق الجهود المتواصلة للسلطات الموريتانية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تشكل تهديدًا أمنيًا وإنسانيًا، حسب بيان الدرك