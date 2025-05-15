اجتمع رئيس جامعة نواكشوط البروفسور علي محمد سالم البخاري، اليوم الخميس، برئيس المجلس الوطني لعمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين منيه ولد التاه.



وناقش الاجتماع إطاراً مشتركاً للشراكة الاستراتيجية بين جامعة نواكشوط وعمادة المهندسين المعماريين الموريتانيين ، وبعض المشاريع الهامة، بحضور نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ووفد من مجلس العمادة.



واتفق الطرفان على اعتماد جامعة نواكشوط كشريك رئيسي في المعرض الذي تنوي عمادة المهندسين المعماريين تنظيمه منتصف الشهر المقبل في نواكشوط تحت عنوان ” محطات في العمارة والهوية .. قصة تحولات أمة.”



ويمثل المعرض “قراءة لعلاقة بلادنا بالهندسة المعمارية المعاصرة ، ويهدف إلى ايصال رسالة واضحة بأن الهندسة المعمارية ليست فقط بناء بل خطاب ثقافي وعمراني وإنساني.”



كما يهدف إلى توثيق التحولات المعمارية والفكرية المعاصرة وتعزيز هوية معمارية وطنية، و المساهمة في بناء الثقة لدى المعماريين الشباب لتطوير رؤية معمارية مستقلة تستند إلى الإبداع المحلي بدلا من التقليد الخارجي.