أصدر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تعليمات لوزراء القطاعات المعنية بالبرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، بالعودة إلى الولايات، لإطلاع الفاعلين هناك على ما اعتُمد من مشاريع تنموية لصالح مناطقهم.



جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس، بالوزير الأول والوزراء المعنيين بالبرنامج الاستعجالي، اليوم الخميس في القصر الرئاسي، حسب إيجاز صادر عن رئاسة الجمهورية.



ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع مستوى تقدم الأعمال التحضيرية لبدء تنفيذ مكونات هذا البرنامج، الذي جاء ثمرة لنتائج البعثات الوزارية المكلفة بتحديد الأولويات التنموية في الولايات الداخلية.



وأظهر الوزراء جاهزية كافة القطاعات الوزارية المعنية للشروع فورا في تنفيذ هذا البرنامج، وفق إيجاز الرئاسة.



وأطلقت بداية العام الجاري، عدة بعثات وزارية مكلفة بتحديد الأولويات التنموية في الولايات الداخلية، من خلال تنظيم منتديات جهوية للتخطيط التنموي التشاركي.



وفي نهاية يناير الماضي اجتمع الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي بعدد من أعضاء الحكومة، لبحث ونقاش تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية.



وتبلغ تكلفة البرنامج الإجمالية 260 مليار أوقية قديمة في فترة زمنية من 30 شهرا، ويهدف إلى تعزيز نفاذ المواطنين في عموم التراب الموريتاني، إلى الخدمات الأساسية، بجودة وانسيابية.