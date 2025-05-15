تشارك موريتانيا في المؤتمر الثالث لمشروع نهضة الصحراء، المنعقد حاليا في مدينة بيركنفيلد الألمانية للفترة تحت شعار “الانطلاقة: نحو تخضير الصحراء”.

وقدمت موريتانيا عروضا تناولت “الإدارة والتنفيذ الفني للمشاريع في موريتانيا” وكذا دور “مشروع نهضة الصحراء كمحرك رئيسي للتنمية” و “إمكانات الهيدروجين لاستراتيجيات القيمة المضافة في موريتانيا” والاقتصاد الموريتاني بصفة عامة.

ويضم الوفد الموريتاني كافة القطاعات الحكومية المعنية، برئاسة الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب ولد أحمد عيشه.

وعقد الوفد مباحثات مع مايكل هاور وزير الدولة لوزارة حماية المناخ و البيئة و الطاقة بولاية راين لاند ليلاتينانت بجمهورية المانيا الاتحادية، بحضور عدد من الشركاء و المستثمرين المشاركين في المؤتمر.

ويشكل المؤتمر منصة لمناقشة التقدم في مشروع SAREP وتحديد الخطوات المستقبلية وتعزيز الشراكات، حيث يهدف المشروع إلى إنشاء نظام زراعي-حرجي بالصحراء، يعتمد على تحلية مياه البحر عبر الطاقة المتجددة لتوفير المياه للري والزراعة.

كما يهدف المشروع أيضا إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر لكي يتم استخدامه في تطبيقات صناعية عديدة، ويشمل ذلك تصنيع الحديد محليا، وهو ما يدعم بدوره فرص التنمية الاقتصادية بموريتانيا.