أدى الرئيس الجديد للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الشيخ أحمد ولد الزحاف، اليوم الخميس، اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة العليا، في مبنى المحكمة.



وسوف يباشر ولد الزحاف مهامه بعد أداء اليمين، على رأس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، خلفاً لرئيسها السابق البكاي ولد عبد المالك، الذي انتقل إلى رئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.



وجاء نص اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا على الشكل التالي: ”أقسم بالله العلي القدير أن أؤدي مهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن التزم بالسر المهني”.



وكان مرسوم رئاسي قد صدر بتعيين ولد الزحاف على رأس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، نهاية إبريل المنصرم، لتكون بذلك أول عودة له للمناصب العمومية منذ إقالته من سوماغاز.



وكانت شركة سنغالية قد اتهمت ولد الزحاف بطلب رشوة منها، أثناء إدارته لسوماغاز، أقيل على إثرها 2021. قبل أن يصل ملفه للمحكمة التي برأته من التهمة.