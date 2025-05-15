لقي 35 شخصاً مصرعهم، وأصيب ستة آخرون في اشتباكاتٍ بين سكان أمس الأربعاء، في قرية ماندوكا غربي تشاد، في إقليم لوغون الغربي.

وقالت السلطات في تشاد إن قوات الأمن تدخلت، وسيطرت على الوضع.

وكانت المنطقة مسرحا لعدة اشتباكات ومواجهات عرقية، بين السكان، ما دفع الوزير الأول اللماي هالينا، الى إرسال وفد حكومي إلى الموقع، يضم عدة وزراء، لتقييم حجم المأساة وتقديم الدعم اللازم للسكان المتضررين، حسب ما جاء في بيان للحكومة.

وعبرت الحكومة عن تعازيها للسكان والعائلات المفجوعة، وأكدت تقديمها الدعم الكامل للجرحى والمصابين.

وأدانت

الحكومة التشادية ما وصفتها “بالأفعال الهمجية”، معلنة أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتحديد هوية الجناة وتعقّبهم وتقديمهم إلى العدالة.