أجرى مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، سلسلة تعيينات شملت عدة قطاعات وزارية.

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

المندوبية الوطنية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” تآزور”

الأمانة العامة

الأمين العام : المختار ولد حنده، الأمين العام لزارة المياه والصرف الصحي سابقا

وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية

الإدارة المركزية

المديرية الإدارية والمالية

– المدير: عبد الرزاق بوكار جاك، إداري مدني، المدير العام المساعد للامركزية والتنمية المحلية سابقا

المديرية العامة للامركزية والتنمية المحلية

– المدير العام المساعد: سيدي محمد ولد حيده، حاصل على شهادة لليصانص في الحضارة والإعلام

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ديوان الوزير

نفس المنصب سابقا د. محمد الأمين أحمد زيدان مكلف بمهمة

نائب رئيس جامعة نواكشوط سابقا د. فاضل ديده مكلفة بمهمة

د. السعد لوليد مكلفة بمهمة

نفس المنصب سابقا د. عيشة الحسن مكلفة بمهمة

نفس المنصب سابقا د. زينب محمد حامد مكلفة بمهمة

مفتش عام بالوزارة سابقا د. سيد أحمد رزيزيم مكلف بمهمة

مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي سابقا د. محمد الأمين حلس مكلف بمهمة

نفس المنصب سابقا

القاضي محمد عينينا مكلف بمهمة

المستشارون:

أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء د. سيدي محمد عبد القادر مستشار المكلف بالشؤون القانونية

نفس المنصب سابقا د. سيدي محمد دادي مستشار مكلف بالتعليم العالي

نفس المنصب سابقا د. إدوم محمد الأمين عباس مستشار مكلف بالاتصال

مفتش بالوزارة، أستاذ علوم التربية بالمدرسة العليا للتعليم د. أمادو كي كونتي مستشار مكلف بالتنسيق التربوي

مفتش بالوزارة سابقا د. عيسى بريه مستشار مكلف بالبحث العلمي

أستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه في الهندسة الجيولوجية

د. يربان الحسين الخراشي مستشار مكلف بالتعاون

المفتشية الداخلية:

مكلف بمهمة في الوزارة سابقا

د. محمد دوه بنيوك المفتش العام

نفس المنصب سابقا د. إسحاق ابات الشيخ أحمد مفتش

نائب رئيس الجامعة سابقا د. عبد الله أحمد الهادي مفتش

مدير التوجيه والمنح سابقا د. صدفي السخاوي مفتش

مستشار المكلف بالشؤون القانونية سابقا د. حاتم محمد المامي مفتش

أستاذ جامعي في فرنسا د. المصطفى عبد الله مفتش

الإدارة المركزية:

عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية سابقا

د. محمدو الملقب دودو وان مدير التوجيه والمنح والتعاون الدولي

منسق ضمان الجودة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط سابقا

د. محمد الأمين حمادي مدير التعليم العالي

مدير البحث العلمي والابتكار سابقا د. محمد يحيى الداه مدير التأهيل الأكاديمي والاعتراف بالشهادات

رئيس قسم التكوين المهني بالمدرسة العليا للتعليم سابقا

د. محمد سيدي عبد الله مدير مساعد التأهيل الأكاديمي والاعتراف بالشهادات

مدير مدرسة دكتوراه كلية العلوم والتقنيات سابقا

د. محمد فال محمد المامي مدير البحث العلمي والابتكار

نفس المنصب سابقا

د. سيدي محمد مولود مدير التخطيط والإحصائيات والتقييم

نفس المنصب سابقا

محمدو سيد أحمد مدير المصادر البشرية

مهندس معلوماتية، رئيس مصلحة بنفس المديرية وأستاذ جامعي بكلية العلوم والتقنيات سابقا،

سيدي محمد أحمد مدير نظم المعلومات

نفس المنصب سابقا نور الدين دحمان مدير الموارد المالية والممتلكات

نفس المنصب سابقا

سالي انجاي مدير مساعد الموارد المالية والممتلكات

المؤسسات العمومية

نفس المنصب سابقا

د. الطالب اخيار الشيخ ماء العينين المدير العام للوكالة الوطنية للبحث العلمي

والابتكار

نفس المنصب سابقا

د. أم المؤمنين مولود المديرة العامة المساعدة للوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار

مدير المعهد العالي المهني للغات والترجمة و الترجمة الفورية سابقا

د. محمد الأمين سيدي باب مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي

نفس المنصب سابقا

د. سيدي محمد عبد الله مدير مساعد السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي

المسؤول عن الفريق البحثي المعني بالمواد والبيئة والأوساط المائية سابقا.

د. شامخ امبارك مدير المعهد العالي للتعليم التكنولوجيا بروصو

نفس المنصب سابقا

د. محمد عالي لولي مدير المدرسة العليا متعددة التقنيات

نفس المنصب سابقا

د. أمادو تجان ديا مدير المعهد التحضيري لكبريات مدارس المهندسين

نفس المنصب سابقا

د. سيدي بوحمادي مدير المعهد العالي للطاقة

نفس المنصب سابقا

د. أبوبكر حميد مدير المعهد العالي للإحصاء

نفس المنصب سابقا

الشيخ محمدو بلال مدير المعهد العالي للهندسة المدنية

نفس المنصب سابقا

د. أحمد سالم محمد مدير المعهد العالي للهندسة الميكانيكية

نفس المنصب سابقا

د. حمود جغدان مدير المدرسة العليا للتعليم

نفس المنصب سابقا

د. سيدي محمد عبد الدايم مدير المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات

نفس المنصب سابقا

د. الشيخ الذيب مدير المعهد العالي للرقمنة

نفس المنصب سابقا

د. فاطمه بنيجاره مديرة مدرسة نواكشوط للأعمال

مديرة مساعدة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية سابقا د. صفية أعمر مديرة المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية

مدير المركز الوطني للحماية من الإشعاع والسلامة النووية بجامعة نواكشوط سابقا.

د. يربا أحمد طالب مدير المعهد العالي للهندسة الصناعية

وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

‐ ممادو جانى، المدير العام المساعد للشركة الوطنية لتوزيع الأسماك سابقا

‐ باري عبدول ممادو، نفس الوظيفة سابقا

‐ محمد يسلم ولد محمد الحسن، المدير العام المساعد للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية سابقا

‐ أحمدو اشريف حماه الله، المدير العام للتنمية بمنطقة نواذيبو الحرة سابقا

‐ محمد محمد عبد الله لولي، المستشار المكلف بالاتصال سابقا

‐ أحمد ولد خطري، المدير العام لميناء تانيت سابقا

المستشارون

‐ مستشارة مكلفة بالبحث في مجال الثروات البحرية والمحيطات وكذا البيئة، العزة جدّو، مستشارة سابقا

‐ مستشار مكلف بالشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق، محمد الأمين ولد نافع، منصب مستحدث

‐ مستشار فني، مكلف بالاتصال، محمد محمود ولد الشيخ أحمد، مفتش سابقا

‐ الأمين الدائم للمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد برتبة مستشار فني، عبد الرحمن بوجمعه

المفتشون

‐ المفتش العام، حمدي ولد إبراهيم، مكلفا بمهمة سابقا

‐ مفتشا: محمد ولد إدوم، إطار بالوزارة سابقا

الإدارة المركزية

مديرية استصلاح الثروات السمكية

‐ المدير المساعد: دداه أحمد بابو، إطار بالمرصد الاقتصادي والاجتماعي للصيد سابقا

مديرية البرمجة والتعاون والدراسات

‐ المدير المساعد: النابغة المصطفي، رئيس مصلحة في مديرية الصيد القاري سابقا



مديرية الصيد في أعالي البحار والشاطئي

‐ المدير: جيا ممادو بوكار، نفس الإدارة سابقا

‐ المدير المساعد: المخطار محمد المخطار، المدير المساعد للصيد القاري وزراعة الأسماك سابقا

مديرية الصيد التقليدي وزراعة الأحياء المائية البحرية

‐ المدير: براهيم ولد محفوظ، مدير الصيد القاري وزراعة الأسماك سابقا

‐ المدير المساعد: أمانة الله سيدي محمود، رئيس مصلحة في الإدارة العامة لاستغلال الثروات السمكية سابقا

مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة

‐ المدير: محمد ولد أمبارك، نفس الوظيفة سابقا

‐ المدير المساعد: محمد الأمين ولد بلال، مستشار المدير العام للمكتب الوطني للتفتيش الصحي سابقا

مديرية البنى التحتية البحرية والمينائية والوصاية

‐ المدير: الصادق باب مومن، مدير الاستغلال بميناء نواذيبو المستقل سابقا

‐ المدير المساعد: ماء العينين أحمدنا، المدير المساعد لمديرية تثمين المنتجات سابقا

مديرية الشؤون الإدارية والمالية

‐ المدير المساعد: محمد الأمين ولد الحسن، المدير المساعد لمديرية البرمجة والتعاون سابقا

المصالح اللامركزية

المديرية الجهوية للصيد في نواذيبو

‐ المدير: أحمد الطالب موسى، المدير المساعد لاستصلاح الثروات سابقا

المؤسسات العمومية

الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

‐ المدير العام: الشيخ أحمدو ولد سيدي

‐ المدير العام المساعد: آبه الناجي اوداعة ملان، مدير اللوجستيك بالشركة الوطنية لتوزيع الأسماك سابقا

المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك

– المدير المساعد: وان سيرى ممادو، إطار في نفس المؤسسة سابقا

ميناء نواذيبو المستقل

– المدير العام: أحمد سيد أحمد أج،

ميناء تانيت

المدير العام : علي معطله، مهندس دولة في الهندسة المعمارية،

الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك

– المديرة العامة المساعدة: خديجة ألمين، مستشارة بنفس المؤسسة سابقا

وزارة التنمية الحيوانية

الأمانة العامة

– الأمين العام: صدفي ولد سيدي محمد، الأمين العام للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزور” سابقا

وزارة التجهيز والنقل

الأمانة العامة

– الأمين العام: مانه ولد إبراهيم، حاصل على شهادة الماستر 2 في المحاسبة والرقابة والتدقيق وماستر 2 في تسيير المؤسسات.

وزارة المياه والصرف الصحي

الأمانة العامة

– الأمين العام: محمد محمود ولد عبد الله، الأمين العام لوزارة التنمية الحيوانية سابقا