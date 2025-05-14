طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، بإجراء تحقيق وإيداع 32 متهما في قضية حبوب الهلوسة التي أثارت جدلاً واسعاً في البلاد في الأيام الأخيرة.



وفصّلت وكالة الجمهورية في مذكرة طلب فتح تحقيق حصلت عليها صحراء ميديا، بأمر إحضار بحق أحد المتهمين، وأمريْ بحقّ متهمين آخرين.





واتهمت وكالة الجمهورية، المشمولين في الملف في جملة قضايا تفاوتت بين المتهمين، منها تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب شراء واستيراد ونقل وحيازة مخدرات.



وذكرت مذكرة وكيل الجمهورية، أن من بين المشمولين متهمين، ببيع أدوية مزورة غير صالحة للاستهلاك ومواد سامة تشكل خطراً على الصحة، والممارسة غير الشرعية للصيدلة.





وأوردت المذكرة أسماء المتهمين على النحو التالي:



1. محمد الأنوار محمدن

2. عبد الله السالم محمدن الكوري

3. أحمد عبد الله الخراشي

4. التراد عبد الله السالم باك

5. أحمدو ولد أحمد بيه

6. الحسين محمد يحي حامد

7. مولاي السالم التقي

8. محمد المصطفى محمد الأمين ميلود

9. محمد المختار محمد ميناط

10. محمد بدين سعدبوه

11. الشيخ أحمدو بمب محمدن الكوري

12. مولاي الحسن محمد عبد الرحمن الزين

13. عبد الله محمدن أحمد حبيب الله

14. محمد ولد امبده

15. الشيخ الحسين الوديعة

16. إدومو أحمدان الخليفة

17. مولاي امبارك بلال

18. محمد رابح علي بلال

19. إدومو الحسن إبراهيم سي

20. المصطاف عبد الله جينك

21. عبد الله محمد المقلب دلاهي

22. الحافظ ولد عبد الرحمن

23. عبد الله دمب المقلب سيدي انجاي

24. عبد الله صمب

25. عبدول مالك جالو

26. التراد ولد بتاه

27. سعد بوه ولد بتاه

28. عثمان كان

29. حبيب الله محمدن الكوري

30. محمد المصطفى عالي عبدي

31. يعقوب،

32. ادين بتاه.





