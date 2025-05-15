قال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ولد اسويدات، إن الرئيس الموريتاني كلف الحكومة مطلع العام الحالي بإعداد دراسة لرفع الأجور وستقدم للحوار الاجتماعي بعد اكتمالها.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن التقرير الأولي لهذه الدراسة تم تقديمه للحكومة، وهي في انتظار التقرير النهائي، الذي سيكون موضوعا للحوار الاجتماعي الذي أعلن عنه الرئيس في وقت سابق.

وتحدث خلال النقطة الصحفية عن طريقة الاكتتاب في الوظيفة العمومية، مشددا على أن المسابقة هي الطريق الوحيد لولوج الوظيفة العمومية، وأن كل الإجراءات قد اتخذت لتتمكن اللجنة الوطنية للمسابقات من تنظيم عملها.