قالت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، إن التبادل التجاري بين موريتانيا وبقية الدول خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل ارتفاعا بسبة 7%. وعزت الوكالة في نشرتها هذا الارتفاع في التبادل التجاري إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 18 %.

وحسب الوكالة فما تزال الدول الأوروية الشرك الرئسي لمورتانيا بنسبة 46 % من الواردات، و42 % من الصادرات، في حين تشكل القارة الأفرقية 9% من الواردات و13% من الصادرات خلال هذا الفصل.

وأصبحت أوروبا الشريك التجاري الأول لمورتانيا بنسبة 44% من إجمالي التبادل التجاري خلال الفصل الأول من سنة 2025، موزعة على أهم الشركاء الأوروبيين وتحتل اسبانيا المرتبة الأولى بنسبة 36% تلتها سوسرا بنسبة 19% وبلجيكا بنسبة 14%.

وخلال هذا الفصل، تعتبر آسيا الشريك التجاري الثاني لمورتانيا بسبة 24 % من إجمالي التبادل التجاري، موزعة من خلال أهم الشراء آسيويين، الصن )64% واليابان 10%( وتمثل هذه البلدان مجتمعة نسبة 77% من مجموع التبادل التجاري الآسيوي مع مورتانيا.