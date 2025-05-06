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الثلاثاء, 6 مايو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الوكالة الوطنية للإحصاء: أوروبا هي شريك موريتانيا التجاري الأول

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

قالت الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، إن التبادل التجاري بين موريتانيا وبقية الدول خلال الفصل الأول من سنة 2025، سجل ارتفاعا بسبة 7%.

وعزت الوكالة في نشرتها هذا الارتفاع  في التبادل التجاري إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 18 %.

وحسب الوكالة فما تزال الدول الأوروية الشرك الرئسي لمورتانيا بنسبة 46 % من الواردات، و42 % من الصادرات، في حين تشكل القارة الأفرقية 9% من الواردات و13% من الصادرات خلال هذا الفصل.

وأصبحت أوروبا الشريك التجاري الأول لمورتانيا بنسبة 44% من إجمالي التبادل التجاري خلال الفصل الأول من سنة 2025، موزعة على أهم الشركاء الأوروبيين وتحتل اسبانيا المرتبة الأولى بنسبة 36% تلتها سوسرا بنسبة 19% وبلجيكا بنسبة 14%. 

وخلال هذا الفصل، تعتبر آسيا الشريك التجاري الثاني لمورتانيا بسبة 24 % من إجمالي التبادل التجاري، موزعة من خلال أهم الشراء آسيويين، الصن )64% واليابان  10%(  وتمثل هذه البلدان مجتمعة نسبة 77% من مجموع التبادل التجاري الآسيوي مع مورتانيا.

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