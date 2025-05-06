أعلن الدرك الموريتاني، أن فرق البحث التابعة له، تمكنت من “اكتشاف مخزن خامس يحتوي كميات كبيرة من حبوب المهلوسة” بلغت كميتها 858 كرتون إضافة الي بعض مواد التجميل المسرطنة.

وقال الدرك في بيان له إن هذه العملية تأتي “مواصلة للتحقيق وتعميقا للبحث حول شبكات تهريب الادوية المزورة والحبوب المهلوسة”

يأتي إعلان الدرك بعد يومين من إعلانه تفكيك شبكة تمتهن استيراد وتوزيع الحبوب المهلوسة.

وقال الدرك إن هذه العملية جاءت بعد تحريات دقيقة قادتها كتيبة نواكشوط 1 وفرقة البحث، وأسفرت بعد أربع وعشرين ساعة عن توقيف 14 شخصاً، من بينهم موزعون وباعة وملاك يُشتبه في ضلوعهم ضمن الشبكة.

وأضاف أنه تم تحديد عدة مخازن في مقاطعتي عرفات ودار النعيم، تحتوي على كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة وأدوية غير مرخصة، من نوعيات مختلفة ، كما وُجدت هذه الأدوية مخزنة إلى جانب مواد غذائية للتمويه، في ظروف تخزين سيئة تفتقر لأبسط معايير التهوية والسلامة الصحية.