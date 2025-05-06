شدد وزير التجهيز والنقل في الحكومة الموريتانية اعل ولد الفيرك، على أهمية توفير عدد كافٍ من عناصر الشرطة عند كافة التقاطعات الطرقية الواقعة على محوري توجنين – العيادة المجمعة وجسر التآزر وجسر مدريد، اللذين يشكلان المرحلة الأولى لانطلاقة تشغيل الحافلات السريعة عبر المسارات المحجوزة.

جاء ذلط خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي الشرطة، ضمّ كلاً من المدير العام المساعد للأمن الوطني، المراقب فضيلي ولد الناجي، والمدير الجهوي لأمن ولاية نواكشوط الجنوبية، في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع “حركية نواكشوط – أفق 2026 .

وقال الوزير إن توفير العدد الكافي من شرطة المرور هاى هذين المحورين يضمن انسيابية حركة المرور وسلامة المواطنين.