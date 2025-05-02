الجمعة, 2 مايو
24/24 :
- الرئاسة تجري تعيينين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
- وصفه بالمشبوه.. برلماني يطالب بإلغاء اتفاق الهجرة الموريتاني-الأوروبي
- منى الدي: دخول المهاجرين القصر للبلاد سببٌ في انتشار التسول والجريمة
- كادياتا: أدعم مكافحة الهجرة والمرحّلون تعرّضوا لمعاملة سيئة
- وزير الداخيلة: فككّنا خلال العام الجاري 88 شبكة لتهريب المهاجرين
- وزير الداخلية: ترحيل المهاجرين جرى في ظروف تضمن كرامتهم
- موريتانيا تتراجع في حريّة الصحافة وتحافظ على تقدّمها عربيا
- في يومهم العالمي.. عمال موريتانيون يهتفون للحقوق وآخرون يركضون خلف لقمة العيش