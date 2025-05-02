أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة، تم تعيين كل من:

– مسعود ولد بلخير، رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي؛

– محمد عبد الله ولد الصيام، نائبا لرئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.