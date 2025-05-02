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الجمعة, 2 مايو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الرئاسة تجري تعيينين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة، تم تعيين كل من:
– مسعود ولد بلخير، رئيسا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي؛
– محمد عبد الله ولد الصيام، نائبا لرئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.

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