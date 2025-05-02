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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. أزيد من نصف مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أطلقت السلطات الموريتانية الخطة الوطنية للاستجابة للأمن الغذائي (PNR 2025)، بهدف مواجهة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وتُظهر البيانات أن 590,447 شخصاً سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال صيف 2025، بينما يحتاج 1,224,200 شخصاً إلى دعم عاجل.

وقال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد أبوه إن من أبرز محاور الخطة الوطنية للاستجابة للأمن الغذائي 2024، تحسين الوصول إلى الغذاء عبر توزيع المواد الغذائية والتحويلات النقدية للأسر الهشة، وكذا مكافحة سوء التغذية.

وأضاف أن الخطة تستهدف 758,758 شخصاً، خاصة الأطفال والنساء الحوامل، وستعمل على  تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان استجابة سريعة وشفافة.

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موري نت
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