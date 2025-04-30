أجرت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، سلسلة من التعيينات شملت وزارات الخارجية والصحة والتجهيز والنقل.

وفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، عيّن المجلس عدداً من المكلفين بمهام والمستشارين الجدد في ديوان الوزير، من بينهم عيشة المصطفى، التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة الموارد البشرية، واتشاش سيدي عبد الله، ومحمد إبراهيم عمر، إلى جانب آخرين من الكوادر الدبلوماسية.

كما تم تعيين الشيخ التجاني احجور مستشاراً مكلفاً بالشؤون الاقتصادية والمالية، وإطول عمر محمد لمين مستشاراً مكلفاً بالموريتانيين في الخارج. وشملت التعيينات أيضاً عدة إدارات مركزية مثل الشؤون القانونية، الاتصال، البريد، والتشريفات، بالإضافة إلى مديري إدارات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

وفي وزارة الصحة، حافظ عدد من المستشارين والمفتشين على مناصبهم، فيما تم تعيين وجوه جديدة على رأس إدارات رئيسية. وعيّن عبد الله بو حبيب مديراً للطب الوقائي، وادياكانا موسى سالاتو مديراً لصحة الأم والطفل والتغذية، كما شملت التغييرات مناصب مديري المستشفيات في عدد من ولايات الداخل، بما في ذلك النعمة وتجكجة وباسكنو.

وشهدت وزارة التجهيز والنقل تعيين محمد محمود عبديلي، المهندس الكهروميكانيكي، مكلفاً بمهمة في ديوان الوزير، بعد أن كان رئيس مشروع في شركة ساميا.