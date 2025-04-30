قال الأمين العام لوزارة الصحة الموريتانية، حمادي سيد الأمين التباري، اليوم الأربعاء، في سياق تخليد اليوم العالمي لمكافحة الملاريا إنها ما تزال تشكل تحديا صحيا كبيرا للصحة العمومية في موريتانيا.

وأضاف أن المراكز الصحية في عموم التراب الموريتاني، تسجل 150 ألف حالة يشتبه في إصابتها في الملاريا، مشيرا إلى أن “أغلب المصابين فيها أطفال دون سن الخامسة ونساء حوامل”.

من جهته قال ممثل منظمة الصحة العالمية باولو، إن “موريتانيا قطعت أشواطا هامة رغم أن الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى الأهداف المحددة”، مشيرا إلى أن ذلك جاء نظرا لالتزامها بالاتفاقيات الدولية في المجال الصحي.

وخلدت الوزارة اليوم العالمي لمكافحة الملاريا تحت عنوان “إعادة الاستثمار، والتصور، وإحياء جهودنا المشتركة للقضاء على الملاريا”.