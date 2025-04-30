التقى رئيس أركان الجيوش في نيجيريا الجنرال كريستوفر موسى مساء أمس وفدا عسكرياً روسيا، ناقش معه سبل دعم الجهود النيجيرية في محاربة الإرهاب.

الجنرال أندري آفريانوف الذي يقود الوفد العسكري الروسي، قال إن بلاده تسعى إلى التعاون العسكري مع نيجيريا، وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية.

ووفقا لما نقلته صحف نيجيرية، فإن الوفد الروسي أكد أن روسيا لديها خبرة جيدة في محاربة الإرهاب، وهي مستعدة لدعم نيجيريا عبر السلاح والتدريب، في حربها ضد الإرهاب.

من جانبه، أكد الجنرال كريستوفر موسى، قائد أركان الجيوش النيجيرية، أن هذا اللقاء مهم لبحث طرق جديدة للتعاون مع روسيا خصوصا في الجانب العسكري، خصوصا أن البلدان واجها تحديات صعبة.

وأوضح المسوول العسكري النيجيري أن بلاده ستستفيد على الخصوص من التدريب لقواتها البحرية والجوية، مشيرا إلى أن نيجيريا بحاجة إلى معدات عسكرية كالأسلحة الهجومية ومعدات الرقابة المتطورة.

ودعا الجنرال النيجيري روسيا إلى مشاركة المعلومات الاستخباراتية، خصوصا أن لديها خبرة طويلة في منطقة الساحل الأفريقي، وفق تعبيره.

وتواجه نيجيريا انتشارا متسارعا للمجموعات المسلحة الارهابية، التي تشن هجمات ضد قوات الجيش والمدنيين، خصوصا في المناطق الشمالية من البلاد.

وتسعى نيجيريا إلى تنويع تعاونها العسكري، وزيادة ميزانية الدفاع، من أجل تعزيز قوة جيشها لوضع حد لانعدام الأمن، خصوصا الذي تتسبب فيه مجموعات بوكو حرام والدولة الاسلامية في غرب أفريقيا.