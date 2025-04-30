ويطالب المحتجون بمراجعة معايير إسناد المنح الجديدة، وصرف المساعدة الاجتماعية، وتحديث المناهج المتقادمة، وتنظيم انتخابات تمثيل الطلاب، بالإضافة لتوفير المختبرات وفرص التدريب، وتلبية جميع المطالب الطلابية على مختلف المستويات الأكاديمية والخدمية والإدارية.

نظم عدد من الطلاب اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتلبية العريضة المطلبية التي يرفعها الطلاب، ورفضا لما وصفوه بـ”القمع والتضييق على الحريات النقابية”.

وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى إن المطالب الملحة هي ما دفع الاتحاد للاحتجاج.

واستنكر الأمين العام ما وصفه بـ”أسلوب القمع الذي واجهت به الوزارة المحتجين ، وطردها لعدد من القيادات الطلابية عبر مجلس تأديبي فاقد للشرعية بحكم استبعاد ممثلي الطلاب عن حضور جلساته”.