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الأربعاء, 30 أبريل
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الطلاب يجددون مطالبهم في احتجاج أمام وزارة التعليم العالي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
نظم عدد من الطلاب اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتلبية العريضة المطلبية التي يرفعها الطلاب، ورفضا لما وصفوه بـ”القمع والتضييق على الحريات النقابية”.
ويطالب المحتجون بمراجعة معايير إسناد المنح الجديدة، وصرف المساعدة الاجتماعية، وتحديث المناهج المتقادمة، وتنظيم انتخابات تمثيل الطلاب، بالإضافة لتوفير المختبرات وفرص التدريب، وتلبية جميع المطالب الطلابية على مختلف المستويات الأكاديمية والخدمية والإدارية.
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا محمد يحيى المصطفى إن المطالب الملحة هي ما دفع الاتحاد للاحتجاج.
واستنكر الأمين العام  ما وصفه بـ”أسلوب القمع الذي واجهت به الوزارة المحتجين ، وطردها لعدد من القيادات الطلابية عبر مجلس تأديبي فاقد للشرعية بحكم استبعاد ممثلي الطلاب عن حضور جلساته”.
وأكد الأمين العام على مضي الاتحاد الوطني في مساره التصعيدي من أجل تلبية المطالب الطلابية العالقة، واستعداده لكافة الخطوات التصعيدية حتى يتم تحقيقها، ورفضهم لكل أساليب العسكرة والقمع التي تنتهجها الوزارة للتغطية على عجزها عن تحقيق آمال وطموحات الطلاب الموريتانيين، حسب تعبيره.
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موري نت
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