أعرب مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) عن ارتياحه تجاوز الشركة عتبة 14 مليون طن من المبيعات، للمرة الثانية على التوالي، إذ حققت العام الماضي رقما قياسيا جديدا، بلغ 14.226 مليون طن.



ولاحظ المجلس قدرة سنيم على التأقلم مع الظروف الدولية المتغيرة، على الرغم من انخفاض رقم أعمال شركة سنيم عام 2024، من 1.37 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى 1.15 مليار دولار أمريكي.



وردّ بيان صادر عن الشركة انخفاض صافي الربح، الذي بلغ 268 مليون دولار أمريكي عام 2024، مقارنة بـ 396 مليون دولار أمريكي في العام السابق، إلى انخفاض أسعار الحديد الخام، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف النقل.



وأقر المجلس البدء في برنامج تشييد 1000 وحدة سكنية في مدينتي انواذيبو وازويرات، والشروع في بناء 529 وحدة كمرحلة أولى، ستتولى الشركة العامة للتطوير العقاري (GPIM)، المتفرعة عن سنيم، الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج.



ووافق المجلس على منح 5 رواتب تحفيزية إضافية للأطر، و6 رواتب لفئة “المتريز”، مع زيادة قدرها 100 ألف أوقية قديمة لفائدة الرتبتين الأدنى ضمن هذه الفئة (M1 – M2).



وشملت قرارات المجلس منح 7 رواتب تحفيزية إضافية للطبقة العمالية البسيطة، إلى جانب مبلغ مالي قدره 100 ألف أوقية قديمة لكل عامل في هذه الفئة.



وأشاد مجلس الإدارة بمساهمة سنيم المهمة في الاقتصاد الوطني، حيث مثلت 11% من إيرادات الميزانية، و6% من الناتج المحلي الإجمالي، و21% من صادرات البلاد عام 2024.